Rosaroter Besuchermagnet : So verzaubert die Kirschblüte Besucher in Bonn

So verzaubert die Kirschblüte Besucher in Bonn

Bonn Das rosarote Naturspektakel hat begonnen: In der Bonner Altstadt stehen die Zierkirschen in voller Blüte. Die Stadt hat zum Schutz der Fotografen extra ein Schild aufgestellt.

Die berühmte japanische Kirschblüte hat in Bonn ihren Höhepunkt erreicht: Die Kirschbäume stehen seit Sonntag in voller Blüte, wie dem Kirschblüten-Blog zu entnehmen war.

Zu dem Spektakel kommen die Menschen in Scharen, legen staunend die Köpfe in den Nacken, fotografieren und machen die Kirschblüte in den sozialen Medien wie Instagram zu einem Renner.

Weil Betrachter in ihrer Begeisterung nicht mehr auf den Verkehr achten, warnt ein ungewöhnliches Straßenschild die Autofahrer: „Kirschblüten-Fotografen - Bitte Schritt fahren“ steht darauf. Viele japanische Touristen, die zu Hause das Kirschblütenfest „Hanami“ feiern, legen nach Angaben der Stadt bei ihren Europa-Reisen einen Stopp in Bonn zur Kirschblüte ein.

Das schöne Wetter am Sonntag ändert sich aber wieder: Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes kann es schon in der Nacht zum Montag im Rheinland und in der Eifel zu ersten Schauern kommen. Am Montag und Dienstag sind dann dichte Wolken, Regenschauer und zum Teil Gewitter zu erwarten. Die Temperaturen fallen dann im Laufe der Woche auf Höchstwerte von 13 Grad.