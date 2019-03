David Schirrmacher: Polizei kontrolliert Waffen von Bonner Jungunternehmer

Bonn Der Bonner Jungunternehmer David Schirrmacher hat sich mit seiner Firma von Floerke vom Wunderknaben zum Enfant Terrible der Start-up-Szene entwickelt. Drastische Verkaufsshows mit Alkohol und Waffen sollen den Umsatz ankurbeln. Das rief nun die Polizei auf den Plan.

Denn auch wenn viele von Schirrmachers Zuschauern die Sendungen bejubeln, gibt es auch solche, die sich sorgen. „Als Bonner Bürger ist mir nicht wohl bei dem Gedanken, dass eine derart labile Person im Besitz von Schusswaffen ist“, schreibt der Anzeigensteller in einem Brief an die Polizei, der dem General-Anzeiger vorliegt. David Schirrmacher selbst bezeichnet seine Unterhaltungsshows als Guerilla-Marketing – immer auch mit einer gewissen Ironie. Als sein Unternehmen in Schieflage geraten war – unter anderem wegen ausbleibender Lieferungen an seine Onlinekunden – verabschiedete er sich provokant: am Flughafen, mit der Andeutung, sich nun abzusetzen. Dazu gab es wie immer einen Rabattcode. So wie auch am Mittwochabend, als er eine Handfeuerwaffe reinigte und sich Waffenöl in den Drink träufelte. Mit der Ginflasche am Mund feuerte er mehrmals mit der ungeladenen Pistole in die Luft. „Colt38“ brachte den Kunden 38 Prozent Rabatt ein.