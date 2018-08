Bonner ertrinkt in Bayern im Staffelsee

Tödliches Unglück in Bayern : 79-jähriger Bonner ertrinkt im bayerischen Staffelsee

Der Staffelsee in Bayern (Archivbild). Foto: Eder/Shutterstock

Seehausen/Bonn Ein 79-Jähriger aus Bonn ist in Oberbayern beim Schwimmen ertrunken. Rund fünf Stunden, nachdem er am Freitag als vermisst gemeldet worden war, wurde er tot aus dem Staffelsee in Seehausen im Landkreis Garmisch-Partenkirchen geborgen.

Wie die Polizei mitteilte, war der Bonner zusammen mit seiner Frau am Strandbad, als er am Nachmittag vom Baden nicht zurückkehrte. Eine große Suchaktion blieb zunächst ohne Erfolg.

Am Abend fanden Taucher der Wasserwacht den leblosen Körper des Mannes am Seegrund. „Wir gehen von einem medizinischen Notfall aus“, sagte die Polizei.

(see/dpa)