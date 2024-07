Verdächtiger festgenommen Zwei Männer bei Streit in Bonn mit Messer verletzt

Bei einer Auseinandersetzung am Busbahnhof in Bonn hat ein Mann zwei andere mit einem Messer verletzt. Zwischen zwei Männern war nach ersten Erkenntnissen am Nachmittag ein Streit derart eskaliert, dass einer der beiden ein Messer zog, wie ein Sprecher sagte. Er soll dem anderen Verletzungen zugefügt haben, die im Krankenhaus behandelt werden mussten.