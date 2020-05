Messer-Angriff : Zwei Männer bei Streit in Bonner Innenstadt schwer verletzt

Bonn In der Bonner Innenstadt kam es am späten Freitagabend zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Männern. Zwei Beteiligte wurden schwer verletzt.

Nach ersten Ermittlungen der Polizei hielt sich ein 32-Jähriger mit einem 19-Jährigen am Freitagabend an einem Hotel in der Bonner Innenstadt auf. Es kam zum Streit mit einem weiteren Mann (39), der den 32-Jährigen mit einem Messer attackiert haben soll. Der Verletzte flüchtete mit seinem Bekannten in ein Restaurant und suchte Schutz in der Personaltoilette. Der Angreifer folgte ihnen nach Angaben der Polizei und stach in der Toilette erneut auf den Verletzten ein.