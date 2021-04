Unglück auf Baustelle : Zwei Bauarbeiter in Bonner Keller verschüttet – beide verletzt geborgen

Zwei Bauarbeiter in Bonner Keller verschüttet – beide verletzt geborgen

Bonn Die Bonner Feuerwehr sucht mit Hochdruck nach zwei Bauarbeitern, die am Dienstagmorgen bei einem Unglück auf einer Baustelle verschüttet wurden. Beide sind inzwischen verletzt geborgen worden.

Nach einem schweren Unfall auf einer Baustelle in Bonn ist auch der zweite verschüttete Arbeiter verletzt gerettet worden. Er werde nun in ein Krankenhaus gebracht, sagte ein Feuerwehrsprecher am Dienstagnachmittag.