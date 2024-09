Versuchtes Tötungsdelikt in Bonn Zunächst Unbeteiligter soll bei Streit zugestochen haben

Zu der Auseinandersetzung zwischen mindestens fünf Männern soll es am Samstagabend in der Nähe des zentralen Omnibusbahnhofs in Bonn gekommen sein. Im Verlauf sei ein 49-Jähriger zu Boden gegangen, so die Polizei. Dann sei ein 59 Jahre alter Rollstuhlfahrer, der zunächst gar nicht involviert gewesen sei, nach Zeugenaussagen aus dem Hintergrund neben den Mann gefahren und habe ihn mit einem Messer schwer verletzt.