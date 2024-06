Heimtückisch im Schlaf überrascht Brutaler Überfall auf Ehepaar in Zülpich – lebenslange Haft für 37-Jährigen

Nach einem nächtlichen Überfall auf ein älteres Ehepaar in deren Schlafzimmer in Zülpich hat das Bonner Schwurgericht einen 37-Jährigen wegen Mordes, versuchten Mordes und gefährlicher Körperverletzung zu lebenslanger Haft verurteilt. Zu der brutalen Tat war es im August 2023 im weitläufigen ländlichen Anwesen der Eheleute – damals beide 76 Jahre alt – gekommen. Das Urteil gegen den 37-Jährigen fiel am Montag (24. Juni 2024).