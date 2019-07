Nächstes Urteil für Intensivtäter : Die Akte Walid S.

Walid S. im Bonner Landgericht. (Archiv). Foto: Benjamin Westhoff

Bonn Im Fall Niklas P. war der mehrfach vorbestrafte Walid S. noch freigesprochen worden, doch nun droht dem 23-jährigen Intensivtäter erstmals eine mehrjährige Haftstrafe. Wer ist dieser Mann?

Claudia Hauser Von Claudia Hauser

Feixend und lachend warten Anfang Mai 2017 ein paar Jugendliche an einem Hinterausgang des Bonner Landgerichts. Es ist die Clique von Walid S., der als Angeklagter im Fall Niklas P. am Vormittag vom Vorwurf der gefährlichen Körperverletzung mit Todesfolge frei gesprochen worden ist. Der 17-jährige Niklas P. war nach Schlägen und Tritten gegen den Kopf gestorben, das Gericht stellte jedoch fest, dass Walid S. mit der Tat nichts zu tun hat. Nach fast einem Jahr Untersuchungshaft konnte er als freier Mann zu seinen Freunden zurückkehren.

Zwei Jahre später wird das Bonner Landgericht am Donnerstag erneut über Walid S. urteilen. Und diesmal muss der 23-Jährige wohl ins Gefängnis. Wieder geht es um gefährliche Körperverletzung, aber auch um versuchten Totschlag, Widerstand, Beleidigung und einen Angriff auf Polizeibeamte. Die Staatsanwaltschaft hat in ihrem Plädoyer sechs Jahre Haft gefordert, Walid S.‘ Verteidiger plädierte auf eine Strafe von höchstens drei Jahren. Und der Angeklagte selbst hatte in seinem letzten Wort gesagt: „Ich muss jetzt gerade stehen für das, was ich getan habe.“

Walid S. soll im Februar einen am Boden liegenden 26-Jährigen mit voller Wucht zweimal gegen den Kopf getreten haben. Freunde von S. sollen den Mann und dessen beiden Begleiter vorher vor der Bonner Universität zusammengeschlagen haben. Die Anklage ist davon überzeugt, dass es S. schlicht egal war, ob der Mann überlebt. Als vorbestrafter Gewalttäter müsse er wissen, was Tritte gegen den Kopf eines Menschen anrichten könnten, hatte der Staatsanwalt im Prozess gesagt. Im Fall Niklas P. war der polizeibekannte Walid S. zwar frei gesprochen worden, doch die Polizei führt ihn als Intensivtäter. Vor Gericht wurde er schon mehrmals verurteilt – einmal zu einer achtmonatigen Jugendstrafe für eine Schlägerei am 30. April 2016, wenige Tage bevor Niklas P. zusammengeschlagen wurde. Die Haftstrafe war durch die Untersuchungshaft im Fall Niklas abgegolten. Für die restlichen vier Monate bekam Walid S. nach dem Freispruch eine Haftentschädigung. Im Jahr 2015 hatte das Gericht Walid S. nach einer Schlägerei verwarnt, er musste Sozialstunden ableisten und an einem Anti-Gewalt-Training teilnehmen.

Zum dritten Mal wegen Körperverletzung verurteilt wurde S. im September 2018, er bekam eine Geldstrafe in Höhe von 1000 Euro. Walid S. hatte in diesem Fall vor einer Diskothek in Hennef einen Mann verprügelt. S. soll das Gefühl gehabt haben, der Mann belästige seine Freundin.

Eine Jugendgerichtshelferin bezeichnete Walid S. im Niklas-Verfahren als „leicht reizbar“. Er habe als Kind eines gewalttätigen Vaters nie gelernt, Konflikte zu lösen – außer mit Gewalt. Alkohol verstärke das Problem. Walid S. neige zu Imponiergehabe, „er ist gerne der King“, sagte die Pädagogin. S. gilt aber auch als intelligent, er soll fünf Sprachen sprechen und durchaus selbstreflektiert sein. Er müsse also wissen, wie reizbar er sei, sagte sie im Prozess.

Bis zu seinem 18. Lebensjahr lebte Walid S. mit seiner Familie in Piacenza in Norditalien. Im Prozess hatte er selbst erzählt, dass er mit seiner Mutter und dem kleinen Bruder 2013 nach Deutschland gekommen war. Die Eltern hatten sich getrennt, die Mutter sei regelrecht nach Deutschland geflüchtet vor ihrem aggressiven Ehemann. Die Gerichtshelferin beschrieb, dass S. schnell die Rolle des Vaters einnahm, aber im Positiven, er sei vor allem für die Mutter eine Stütze gewesen. Er lernte Deutsch und machte seinen Schulabschluss. Nebenbei jobbte er in einer Eisdiele. Immer wieder fiel er aber als Schläger auf, der keinem Konflikt aus dem Weg geht.

Im aktuellen Verfahren geht es auch um einen Vorfall im Januar. Walid S. soll in einem Schnellrestaurant erst die Angestellten beleidigt und mit Essen beworfen haben. Später soll er am selben Tag Polizisten bespuckt und beleidigt haben.

Die Mutter des getöteten Niklas verfolgt den Prozess als Zuschauerin. Sie muss damit leben, dass offenbar niemand für den Tod ihres Sohnes zur Verantwortung gezogen werden kann. Die Staatsanwaltschaft Bonn hat die Ermittlungen nach drei Jahren eingestellt. Die Ermittler sind davon überzeugt, dass es Zeugen gibt, die wissen, wer den Jugendlichen im Mai 2016 in Bad Godesberg tödlich verletzt hat. „Aber keiner erzählt es uns“, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft. Zeugen, die nicht viel sagen oder angeben, sich nicht erinnern zu können, gab es nicht nur im Niklas-Verfahren – auch im aktuellen Prozess gegen Walid S. behaupten mehrere Opfer der Prügelattacke vor der Diskothek, sich nicht mehr an die Nacht zu erinnern.