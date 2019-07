Landgericht Bonn spricht Urteil über Intensivtäter : Walid S. muss für sechs Jahre in Haft

Bonn Das Landgericht Bonn hat Walid S. zu einer Haftstrafe von sechs Jahren verurteilt. Er wurde in allen Anklagepunkten für schuldig befunden. Sein Anwalt will nun Revision einlegen.

Bei dem 23-jährigen Angeklagten seien die „Bremsen gelockert, was Gewalt angeht“, sagte Janßen in der Urteilsbegründung. Schon Nichtigkeiten würden bei ihm zu massiver Gewalt führen, die sich – das habe die Vergangenheit gezeigt – immer „gegen den Kopf richtet“.

So auch am 10. Februar. Walid S. soll einem am Boden liegenden Mann zweimal gegen den Kopf getreten haben. Wegen eines doppelten Kiefer- und eines Jochbeinbruchs sowie zweier lockerer Zähne musste das Opfer eine Woche lang im Krankenhaus behandelt werden. Im Verlauf der Beweisaufnahme hatten mehrere Polizeibeamte ausgesagt, sie hätten deutlich gesehen, wie Walid S. zu zwei Tritten ausholte, „mindestens einen“ davon hatte der Angeklagte eingeräumt. „Viel massiver kann Gewalt nicht sein“, sagte der Vorsitzende Richter am Donnerstag. Der einschlägig vorbestrafte Angeklagte habe gewusst, dass der 26-Jährige hätte sterben können. „In Kenntnis der Gefahr war es ihm völlig egal, ob das Opfer tot bleibt oder nicht.“