Bonner Mordkommission ermittelt : Junger Mann in Wohnung getötet - Verdächtiger vorläufig festgenommen

Bonn In Bonn-Vilich ist ein junger Mann getötet worden. Ein anderer Mann wurde vorläufig festgenommen. Eine Mordkommission ermittelt.

Wie die Polizei und Staatsanwaltschaft Bonn am Mittwoch mitteilten, wurden die Beamten am Dienstagabend zu einem Einsatz im Stadtteil Vilich alarmiert. Nachbarn hatten gegen 17.30 Uhr Hilferufe aus einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus an der Schevastesstraße gehört.