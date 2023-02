Mann verletzt Verpuffung in Currywurst-Bude auf Bonner Marktplatz

In einer Imbissbude auf dem Bonner Marktplatz ist ein Mann am Dienstag durch eine Verpuffung verletzt worden. Der an dem Currywurst-Stand arbeitende Mann habe Verbrennungen an Gesicht und Oberkörper erlitten, sagte ein Sprecher der Feuerwehr in Bonn. Er sei ansprechbar gewesen und mit mittelschweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht worden. Ursache des Unglücks war ein technischer Defekt an einem Gaskocher. Andere Menschen wurden nicht verletzt. „Da haben wir Glück gehabt“, sagte der Sprecher. Auf dem belebten Marktplatz im Zentrum von Bonn gibt es viele Imbissstände. Das Unglück ereignete sich gegen 10.45 Uhr.