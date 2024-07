Verdächtiger festgenommen Verletzter nach Messerattacke in Bonn außer Lebensgefahr

Nach einer gewalttätigen Auseinandersetzung am Busbahnhof in Bonn ist ein verletzter 41-Jähriger außer Lebensgefahr. Der Mann sei in einem stabilen Zustand, sagte ein Polizeisprecher. Er werde nun zu dem Fall befragt - das dauere aber noch an. Gleichzeitig werde der Tatverdächtige vernommen. Weitere Auskünfte machte die Polizei zunächst nicht.