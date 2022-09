Prozess in Bonn : Vater mit Beil attackiert – gehörlose Tochter bestreitet Vorwurf

Bonn Die 52 Jahre alte Tochter wird beschuldigt, ihren Vater gefährlich verletzt und dann liegen gelassen zu haben. Der 81-Jährige war zwei Tage nach dem Angriff bewusstlos aufgefunden worden.

Vor dem Bonner Schwurgericht muss sich seit Montag eine 52-Jährige wegen versuchten Totschlags und gefährlicher Körperverletzung verantworten. Der Angeklagten aus dem Rhein-Sieg-Kreis wird vorgeworfen, mehrfach mit einem Beil auf den Kopf ihres Vaters eingeschlagen zu haben. Anschließend soll die mutmaßliche Täterin - obwohl ihr Vater in Lebensgefahr schwebte - den 81-Jährigen schwer verletzt liegen gelassen und sich in ihre Wohnung im gleichen Haus zurückgezogen haben.

Der Vater wurde zwei Tage nach der Beil-Attacke, am 7. Februar 2021, mit zahlreichen Kopfverletzungen bewusstlos aufgefunden. Eines seiner Kinder hatte sich Sorgen gemacht, weil er nicht zu erreichen gewesen war, und die Rettungskräfte alarmiert. Von dem Angriff hat sich der Vater nie wieder erholt. Anderthalb Jahre lag er im Wachkoma. Am 22. Juli 2022 ist er an den Folgen der Kopfverletzungen gestorben. Entsprechend erklärte das Gericht am ersten Prozesstag, dass auch eine Verurteilung wegen Totschlags infrage komme.