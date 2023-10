Livestreams auf Tiktok Bonner Unternehmer verbreitet antisemitische Hetze und rudert zurück

Die Juden hätten eine eigene Weltordnung geschaffen, an der die Bänkerfamilie Rothschild beteiligt sei. „Alle Banken gehören Israel. Du kannst nicht einfach Israel von der Karte wegmachen, so wie wir uns das wünschen würden.“ Es sind die klassischen antisemitischen Verschwörungstheorien, die der Bonner Unternehmer Erkan Essiz in den vergangenen Tagen im Netz verbreitet hat. Mehrmals tauchte er in den Streams der bekannten Tiktoker Barrelo und Yasser Abou-Chaker, dem Bruder der Berliner Clangröße Arafat Abou-Chaker, auf. Zusammen haben sie fast 400.000 Follower. Nun rudert Essiz zurück und bezeichnet seine Aussagen als Fehler. Die Videos der Tiktok-Größen können für Jugendliche gefährlich werden – sie saugen Hass und Hetze ungefiltert auf.