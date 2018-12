Polizeipräsidium Bonn: 23-jähriger Polizist stirbt nach Unfall bei Einsatztraining

Bonn Nach einem Unfall bei einem Einsatztraining vor zwei Wochen ist ein junger Beamter der Bonner Polizei nun gestorben. Sein Kollege hatte auf ihn geschossen - und möglicherweise seine Dienstwaffe mit einer Attrappe verwechselt.

Der schwer verletzte 23-jährige Beamte ist am Montagabend gestorben, wie die Staatsanwaltschaft Bonn mitteilte. Er war am 26. November bei einem Einsatztraining von seinem 22 Jahre alten Kollegen angeschossen und schwer verletzt worden und hatte seitdem im Koma gelegen. Die Kugel hatte den Polizisten in den Hals getroffen. „Seine Verletzungen waren schwerer als zunächst angenommen“, sagt ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Bonn. Er bezeichnet den Tod des jungen Beamten als „sehr, sehr tragisch“, es werde nun alles getan, um ihn aufzuklären.