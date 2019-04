Diebstahl in Bonn : Unbekannte stehlen teuren Reha-Buggy von behindertem Jungen

Bonn Bislang unbekannte Täter haben in der Nacht zu Freitag den Reha-Buggy eines behinderten Neunjährigen aus einem Wohnhaus in Bonn gestohlen. Ohne diesen kann der Junge nur sehr kurze Strecken laufen. Im Netz bitten die Eltern um Hilfe.

Das war ein Schock für Bernadeta Wilde-Kawa, als sie am Freitagmorgen den Hausflur ihres Mehrfamilienhauses am Kaiser-Karl-Ring in der Bonner Nordstadt betrat. Vom Reha-Buggy ihres neunjährigen Sohnes Kacper, den sie am Abend vorher dort abgestellt hatte, war am Freitagmorgen nichts mehr zu sehen. Bislang unbekannte Täter haben den rund 4000 Euro teuren Buggy gestohlen. "Das ist für uns eine Katastrophe", sagt Wilde-Kawa. Ihr Sohn ist schwerbehindert, kann nur sehr kurze Strecken ohne Hilfsmittel gehen und ist deshalb mehrfach am Tag auf den Buggy angewiesen. "Er braucht den Buggy auch für den Weg in die Schule", so die Mutter.