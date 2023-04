Uni Bonn brach mit ihr Umstrittene Politologin Guérot wehrt sich gegen Kündigung

Vertreter der Universität Bonn verhandeln am Freitag (13.30 Uhr) am Bonner Arbeitsgericht mit Ulrike Guérot über die Kündigung der umstrittenen Politikwissenschaftlerin. Bei dem sogenannten Gütetermin ist es den beiden Parteien möglich, sich auf einen Vergleich zu einigen, wie ein Gerichtssprecher erklärte. Sollte das nicht der Fall sein, wird in einigen Wochen ein Verhandlungstermin angesetzt, bei dem das Arbeitsgericht entscheidet.