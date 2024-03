Landgericht Bonn Spediteur aus Troisdorf vor 20 Jahren entführt – Prozess endet mit Freispruch

Der 52-Jährige war im Zuge der Ermittlungen in Verdacht geraten und hatte im Sommer 2005 rund drei Wochen in Untersuchungshaft verbracht. Danach tauchte er 18 Jahre lang unter und lebte unter anderem Namen in Troisdorf (Rhein-Sieg-Kreis). Nachdem er sich von seiner Freundin getrennt hatte, zeigte sie ihn aus Rache an. Am 13. April 2023 wurde der Mann erneut verhaftet.