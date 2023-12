Bonn-Tannenbusch Toter in Hotel- und Wohnkomplex entdeckt – Mordkommission ermittelt

In einer Wohnung in einem Hotel- und Wohngebäude in Bonn ist am Mittwoch ein Toter entdeckt worden. Eine Mordkommission habe die Ermittlungen aufgenommen und sei vor Ort, teilte die Polizei mit. Der gesamte Komplex wurde mit Spürhunden durchsucht. Umfangreiche Fahndungs- und Spurensicherungsmaßnahmen der Polizei dauerten an. Über die Identität des Mannes machte die Polizei zunächst keine Angaben. Der Gebäudekomplex befindet sich im Stadtteil Tannenbusch.