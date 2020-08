Bundeskartellamt in Bonn : Tönnies darf Firma mit Werkvertragsarbeitern übernehmen

Bundeskartellamt in Bonn

Bonn Das Kartellamt in Bonn hat Deutschlands größtem Fleischkonzern Tönnies die Übernahme einer Firma genehmigt, die überwiegend Arbeiter aus Südosteuropa speziell für Schlachtbetriebe beschäftigt.

Deutschlands größter Fleischkonzern Tönnies hat grünes Licht vom Kartellamt für die Übernahme einer Firma mit Werkvertragsarbeitern bekommen. Die Wettbewerbshüter erlaubten Tönnies den Kauf der Lazar GmbH aus Crailsheim in Baden-Württemberg. Lazar beschäftige speziell für die Arbeit in Schlachtbetrieben ausgebildete Arbeitskräfte, sogenannte Zerleger, die überwiegend aus Südosteuropa stammten, teilte das Kartellamt am Donnerstag mit. Auf die Übernahme einer zweiten Lazar-Firma muss Tönnies jedoch verzichten.