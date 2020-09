Tragisches Unglück : Frau wird am Bonner Hauptbahnhof von Güterzug erfasst und stirbt

Ein Rettungswagen fährt mit Blaulicht. (Symbolfoto) Foto: dpa/Nicolas Armer

Bonn Am Hauptbahnhof in Bonn hat sich am Donnerstag ein tragischer Unfall ereignet. Eintreffende Rettungskräfte konnten der tödlich verletzten Frau nicht mehr helfen.

Am Bonner Hauptbahnhof ist eine Frau von einem durchfahrenden Güterzug erfasst und tödlich verletzt worden. Wie die Feuerwehr mitteilt, ereignete sich der Unfall am Donnerstagmorgen. Auch zahlreiche Rettungskräfte haben der Frau der Feuerwehr zufolge nicht mehr helfen können. Nähere Informationen zum Hergang oder zur verunglückten Person machte die Feuerwehr zunächst nicht.

Bei dem Unfallopfer soll es sich um eine 25 Jahre alte Frau handeln, dies berichtete zuvor der „Express“. Das Gleis, auf dem das Unglück geschah, sei zwischenzeitlich für mehrere Stunden gesperrt gewesen.

(ots)