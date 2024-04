34-Jähriger festgenommen Tödlicher Streit in Bonner Wohnheim – Mordkommission ermittelt

Nach einer gewalttätigen Auseinandersetzung in einem Bonner Wohnheim am späten Samstagabend ist ein 39 Jahre alter Bewohner gestorben. In der Nähe des Tatorts nahm die Polizei einen 34-Jährigen mit sichtbaren Blutspuren an Körper und Kleidung fest. Der Tatverdächtige, der ersten Ermittlungen zufolge auch dem Wohnheim zuzuordnen sei, sei vorläufig festgenommen worden, berichtete die Bonner Polizei am Sonntag.