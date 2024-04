Blutspuren an Körper und Kleidung Nach tödlichem Streit in Bonner Wohnheim Haftbefehl gegen 34-Jährigen

Nach einem tödlichen Streit in einem Bonner Wohnheim am späten Samstagabend (20. April 2024) hat ein Richter Haftbefehl gegen einen 34 Jahre alten Tatverdächtigen wegen eines Tötungsdelikts erlassen. Der Mann mit polnischer Staatsbürgerschaft war in der Nähe des Tatorts mit sichtbaren Blutspuren an Körper und Kleidung festgenommen worden. Er habe sich bisher nicht zu den Tatvorwürfen eingelassen, sagte am Montag (22. April) ein Polizeisprecher.