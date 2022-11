Prozess in Bonn : 35 nach Mord an Claudia Otto – Tatverdächtiger vor Gericht

Bonn Der Mord an der 23-jährigen Claudia Otto erschütterte 1987 die Menschen im Rhein-Sieg-Kreis und darüber hinaus. Jahrzehntelang blieb der Fall ungeklärt. Doch nun kommt ein Verdächtiger vor Gericht. Der Mann hat bereits zweimal gemordet.

Rund 35 Jahre nach dem Mord an der Gastwirtstochter Claudia Otto aus Lohmar beginnt am Donnerstag vor dem Bonner Landgericht der Prozess gegen den mutmaßlichen Täter. Angeklagt ist ein Mann, der wegen Doppelmordes bereits sein halbes Leben im Gefängnis verbracht hat. Er soll die 23-jährige Frau 1987 in ihrer Wohnung getötet haben. Die Staatsanwaltschaft geht von Mord aus Habgier in Tateinheit mit Raub mit Todesfolge aus, wie eine Gerichtssprecherin sagte. Der 66-Jährige war im April in Detmold festgenommen worden.