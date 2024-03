Vorfall in Bonn Streit mit Sexarbeiterin – 23-Jähriger festgenommen

Ein nächtliches Treffen eines Mannes und einer Prostituierten in Bonn ist unerwartet eskaliert. Die beiden gerieten in einen Streit über die Bezahlung, wie die Polizei am Freitagmorgen mitteilten. Der 23-Jährige rief daraufhin die Beamten und sperrte die Frau in ihrem Zimmer ein. Als die Polizisten vor Ort eintrafen, stellte sich heraus, dass gegen den Mann selbst ein Haftbefehl vorlag. Sein Verhalten gegenüber der Frau weckte auch den Verdacht auf weitere Straftaten, hieß es. Der 23-Jährige wurde festgenommen und ein Strafverfahren gegen ihn eingeleitet.