Straßenbahn fuhr führerlos durch Bonn : „Geisterfahrt ist eine Katastrophe für die Stadtwerke“

Bonn Nachdem die Geisterfahrt der Linie 66 in der Nacht auf Sonntag die Bonner aus ihrer Vorweihnachtsstimmung gerissen hat, wird jetzt die Bezirksregierung Düsseldorf als landesweit zuständige Technische Aufsichtsbehörde aktiv.

Die beschlagnahmte Bahn, die in einem Betriebshof in Dransdorf steht, wird von einem Fachmann der Behörde untersucht. „Wir machen uns ein Bild vor Ort“, erklärte Sprecherin Dagmar Groß. „Wir wollen der Staatsanwaltschaft Bonn jedoch nicht vorgreifen.“

Die Polizei befragte am Montag mehrere Zeugen, darunter auch zwei Passagiere, die sich bei der Behörde gemeldet hatten. Ein Video aus der Bahnkamera und ein elektronischer Fahrtenschreiber werden ausgewertet, so Polizeisprecher Robert Scholten. Die Bahn aus Richtung Siegburg fuhr nach Informationen des „Bonner General-Anzeigers“ maximal 50 Stundenkilometer schnell. Um 0.40 Uhr ging bei der Polizeileitstelle ein Notruf aus der Bahn ein; um 0.50 Uhr protokollierte die Leitstelle, dass sie zum Stillstand gekommen war. Sie hatte acht Haltestellen und mehrere Schranken passiert.

Zwei Fahrgäste hatten die Fahrerkabine aufgebrochen und nach Anweisungen aus der Stadtwerke-Leitstelle die Bahn zum Halten gebracht. Dem 47-jährigen Fahrer, der in seinem Sitz ohnmächtig geworden war, gehe es wieder besser, teilten die Stadtwerke am Montag mit. Ihm sei psychologische Hilfe angeboten worden.

„Wir tragen jetzt alle technischen Fakten und Zeugenangaben zusammen und tragen das Ergebnis der Staatsanwaltschaft vor“, erläuterte Scholten. Als möglicher Straftatbestand kommt in dem Verfahren beispielsweise „Gefährlicher Eingriff in den Bahnverkehr“ in Betracht. Scholten: „Die Ermittlungen hierzu können sich auch gegen den Fahrer richten.“ Die Polizei geht davon aus, dass ein medizinischer Notfall zur Bewusstlosigkeit des 47-Jährigen führte.

Bei den Notbremsen halten sich die Stadtwerke Bonn an bundesweit geltende Regeln. Die Richtlinien sind in der Verordnung über den Bau und Betrieb der Straßenbahnen (BOStrab) formuliert: „Die Betätigung dieser Einrichtungen darf auf Strecken ohne Sicherheitsraum und in Tunneln außerhalb von Haltestellen nicht zum Halten führen.“ In der Eisenbahn-Bau- und Betriebsordnung (EBO) liest man ähnliches. Stattdessen erhält der Fahrer ein Signal, wenn ein Fahrgast die Notbremse zieht, damit er reagieren kann. Nur in der unmittelbaren Nähe von Haltestellen stoppt die Notbremse den Zug sofort (bis acht Sekunden nach Abfahrt). In Zügen ist das laut EBO anders: Die bleiben grundsätzlich stehen, wenn die Notbremse gezogen wird.