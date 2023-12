Entscheidung des OVG Münster „Stoppt den Genozid“-Demo in Bonn darf trotz Verbotsversuch stattfinden

Eine Demonstration in Bonn zum Krieg in Nahost darf am Freitagabend stattfinden, obwohl die Polizei ein Verbot angestrebt hatte. Das Verwaltungsgericht Köln hob die Verbotsverfügung auf, das Oberverwaltungsgericht Münster bestätigte diese Entscheidung, wie das Münsteraner Gericht mitteilte.