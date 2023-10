Prozessauftakt in Bonn Sparkassenberater soll knapp 850.000 beiseitegeschafft haben

Die Taten sollen sich in einem relativ kurzen Zeitraum zugetragen haben: Zwischen dem 16. und dem 27. April 2018 soll der Angeklagte 15-mal Geld von Kundenkonten auf solche seiner Familie beziehungsweise auf Konten einer GmbH in Moers und einer Firma in Köln überwiesen haben. Siebenmal habe er jeweils mehrere Tausend Euro bar abgehoben. „Wir widersprechen dem Sachverhalt nicht“, kündigte Wahlverteidiger Ulrich Sommer gleich zu Beginn des Verfahrens ein Geständnis seines Mandanten an.