Gestaltet vom Designer Jan-Niklas Kröger Sonderbriefmarke würdigt 50 Jahre Playmobil

Die 85-Cent-Marke zeigt eine Auswahl von acht bunten Playmobil-Figuren und den Schriftzug „50 Jahre Spiel, Spaß & Vielfalt“, wie die Deutsche Post DHL Group am Freitag (1. März 2024) in Bonn mitteilte. Die vom Designer Jan-Niklas Kröger gestaltete Marke mit einer Auflage von insgesamt rund 40 Millionen Stück sei ab sofort in Postfilialen, im Online-Shop oder telefonisch beim Bestellservice der Deutschen Post erhältlich.