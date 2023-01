Verabredung in Chat-Gruppe Silvesternacht in Bonn – Angriffe auf Einsatzkräfte waren offenbar geplant

Dabei waren am frühen Freitagamorgen sechs Wohnungen der Tatverdächtigen in den Bonner Stadteilen Medinghoven und Duisdorf durchsucht worden. Erste Hinweise zu möglichen Tatbeteiligten hatten sich ergeben, nachdem in der Tatnacht ein 19-jähriger Tatverdächtiger vorläufig festgenommen worden war. Nach der Feststellung seiner Personalien, erkennungsdienstlicher Behandlung und ersten Ermittlungen war er am Neujahrstag aber aufgrund fehlender Haftgründe wieder entlassen worden. „Durch eine Flugblattaktion in Medinghoven und den Aufruf, Videos des Tatgeschehens im Hinweisportal der Polizei NRW hochzuladen, erlangte die Ermittlungsgruppe in der Folge weitere Hinweise“, so die Polizei.