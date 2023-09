Schreiendes Baby beim Beethovenfest in Bonn „Wir hätten erwartet, dass die Eltern mit dem Kind den Saal verlassen“

Viele Menschen im Publikum fühlten sich durch ein schreiendes Baby während der Aufführung von Beethovens neunter Sinfonie durch das Deutsche Symphonie-Orchester Berlin gestört, wie man nach dem Konzert am Sonntagabend beim Hinausgehen an den Gesprächen hören konnte. Zwar seien beim Beethovenfest nur wenige Mails oder Anrufe eingegangen, hieß es von Veranstalterseite aus, doch Intendant Steven Walter wandte sich am Montag gleichwohl per Mail an die Kartenkäufer, um „von Herzen“ um Entschuldigung für den Vorfall zu bitten. Walter: „Leider hat es dann auch zu lange gedauert, bis wir reagieren konnten. Wir hätten ansonsten natürlich erwartet, dass die Eltern entsprechend guter Sitte mit dem lieben Kind den Saal verlassen, wenn es nicht mehr geht.“