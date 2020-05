Parkplatz in Bonn : Schlagersänger Heino gibt ein Konzert vor Autos

Der Volkssänger Heino steht beim Konzert auf der Bühne. Schlagersänger Heino spielt am 15. Mai ein Auto-Konzert in Bonn. Foto: dpa/Daniel Karmann

Bonn Die Corona-Pandemie fordert Musikern und Konzertveranstaltern Kreativität ab. Eine Lösung, um trotzdem vor großem Publikum auftreten zu können: Autos. Am Freitagabend singt Schlagergrande Heino vor Zuschauern hinter Frontscheiben.

Schlagersänger Heino (81) spielt am Freitagabend (20.45 Uhr) ein selbst für ihn und seine lange Karriere recht einzigartiges Konzert: In Bonn tritt der „Blau blüht der Enzian“-Sänger vor einem Publikum in Autos auf. Seine Fans sitzen in ihren Wagen und hören Heinos Stimme über eine Radio-Frequenz. Hupen ist streng verboten, Fenster müssen geschlossen bleiben. Nicht nur in Düsseldorf gab es nämllich Beschwerden aus der Nachbarschaft. Statt Hupen gibt es dort jetzt eine Klatsch-App.