An Allerheiligen Schlägerei unter Großfamilien auf Bonner Friedhof

Allerheiligen ist ein stiller Feiertag, an dem die Menschen ihrer Verstorbenen gedenken und deren Gräber schmücken. So auch in Beuel auf dem Friedhof Platanenweg, wo es am Mittwoch allerdings alles andere als still zuging. Wegen einer lautstarken Auseinandersetzung zwischen zwei Großfamilien kam es dort gegen 13.10 Uhr zu einem Polizeieinsatz vor und auf dem Friedhof mit bis zu 50 Beamten. Nach GA-Informationen handelte es sich um Roma-Familien.