Protest auch in Bonn und Köln Rote Karte für neue Autobahnen — Aktivisten demonstrieren bundesweit

In Bonn versammelten sich am Freitag nach Polizeiangaben rund 50 Demonstranten vor dem dortigen Sitz des Bundesverkehrsministeriums. Sie hielten wie Neubauer in Berlin rote Karten in die Höhe, auf denen die Forderung „Keine neuen Autobahnen“ zu lesen war. In Hamburg malten Anhänger von Fridays for Future am Freitag ein riesiges Stopp-Schild auf den Hamburger Jungfernstieg, um gegen den weiteren Ausbau von Autobahnen zu demonstrieren. In Stuttgart und Freiburg demonstrierten laut Polizei jeweils rund 100 Klimaschützer gegen neue Autobahnen.