A565 bei Bonn teilweise wieder freigegeben Reisebus fängt Feuer auf Autobahn

Ein Reisebus ist am frühen Samstagmorgen auf der Autobahn 565 in Brand geraten. Der Fahrer bemerkte nahe der Anschlussstelle Bonn-Poppelsdorf Rauch und Feuerschein am Bus, wie die Feuerwehr mitteilte. Daraufhin stellte er das Fahrzeug am Straßenrand ab und verließ es gemeinsam mit den 16 Fahrgästen. Kurz darauf stand der Reisebus bereits in den hinteren Reihen in Flammen.