Fahrgäste bleiben unverletzt Reisebus brennt auf A3 bei Bonn

Bonn · Am Dienstag ist ein Reisebus auf der Autobahn bei Bonn in Brand geraten. Für die Fahrgäste ging das Feuer glimpflich aus. Der Busfahrer hatte rechtzeitig angehalten und die Leute in Sicherheit gebracht.

24.07.2024 , 07:09 Uhr

Einsatzfahrzeuge bei Starkregen während eines Löscheinsatzes hinter einem ausgebrannten Reisebus. Foto: dpa/-

Auf der Autobahn 3 bei Bonn ist ein brennender Reisebus gelöscht worden. Alle Fahrgäste hätten den Bus unverletzt verlassen, sagte ein Sprecher der Polizei. Wie viele Menschen im Bus saßen, war zunächst unklar. Die Fahrgäste seien zu einem nahe gelegenen Rastplatz gebracht worden und hätten die Fahrt mit einem Ersatzbus fortgesetzt. Wie die Feuerwehr mitteilte, schlugen bei ihrem Eintreffen Flammen aus dem Motorraum. Der Busfahrer habe es jedoch noch vor Eintreffen der Einsatzkräfte geschafft, alle Fahrgäste durch die Vordertüre zu evakuieren. Zuvor hatte er auf dem Standstreifen gehalten. Die Reisegruppe habe in sicherer Entfernung am Grünstreifen gestanden. Die Brandursache war zunächst unklar. Der Bus habe im hinteren Bereich gebrannt, so der Sprecher. Für die Löscharbeiten wurde die A3 in Fahrtrichtung Köln zwischen der Anschlussstelle Siebengebirge und dem Kreuz Bonn/Siegburg komplett gesperrt. Nachdem der Bus abgeschleppt und die Fahrbahn gereinigt worden war, wurde die Autobahn am frühen Abend wieder freigegeben.

(albu/dpa)