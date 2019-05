Nach „Rhein in Flammen“ in Bonn : Radfahrer bei Unfall mit Straßenbahn lebensgefährlich verletzt

Nach „Rhein in Flammen“ in Bonn

Bonn In der Nacht auf Sonntag hat sich in Bonn ein schwerer Unfall ereignet. Im Stadtteil Gronau kollidierte ein 32-Jähriger mit einer Straßenbahn. Er erlitt lebensgefährliche Verletzungen.

Der Unfall passierte nahe der Haltestelle Ollenhauerstraße in Bonn. Nach bisherigen Ermittlungen der Polizei wollte der 32-jährige Fahrradfahrer gegen 0.15 Uhr an einer Fußgängerfurt die Straßenbahnschienen überqueren. Dabei übersah er laut Polizei jedoch die einfahrende Straßenbahn und wurde von ihr erfasst. Nach Zeugenangaben hatte er das Warnsignal am Übergang übersehen.