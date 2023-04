Zweieinhalb Jahre nach Tat Prozessbeginn nach Raubüberfall auf Siegburger Juwelier

Zweieinhalb Jahre nach einem brutalen Überfall auf einen Siegburger Internet-Uhrenhändler beginnt am Dienstag (9.30 Uhr) vor dem Landgericht Bonn ein Prozess gegen zwei mutmaßliche Täter. Sie sind wegen erpresserischen Menschenraubes, besonders schweren Raubes mit Waffe, gefährlicher Körperverletzung, Misshandlung und - wegen einer eingesetzten Maschinenpistole - Verstoßes gegen das Kriegswaffenkontrollgesetz angeklagt. An der Tat am Morgen des 6. Oktober 2020 sollen sechs Männer und eine Frau beteiligt gewesen sein. Die Gesamtbeute aus zwei Tresoren - darunter zahlreiche wertvolle Uhren - wird auf einen Wert von 532.000 Euro beziffert. Der Juwelier wurde mit Kabelbindern gefesselt und geschlagen, konnte sich aber schließlich selbst befreien. Der gesamte Überfall wurde durch Videokameras aufgezeichnet.