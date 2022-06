Mutter des Lebensgefährten erstickt? : Prozessauftakt gegen 56-Jährige in Bonn

Prozessauftakt gegen 56-Jährige in Bonn

Bonn Eine 56-Jährige soll die Mutter ihres Lebensgefährten erstickt haben. In Bonn muss sich die dreifache Mutter nun ab Dienstag vor dem Landgericht wegen Totschlags verantworten.

Die Staatsanwaltschaft wirft der 56-Jährigen vor, im vergangenen Jahr die 83-jährige Mutter ihres Lebensgefährten mutmaßlich erstickt zu haben. Das unverheiratete Paar wie auch die Seniorin lebten damals Tür an Tür in einer Wohnanlage in Bornheim bei Bonn. Die 83-Jährige wurde im Alltag - neben einem ambulanten Pflegedienst - auch von der Angeklagten betreut. Laut Anklage soll es häufiger Streit zwischen den Frauen gegeben haben.