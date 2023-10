Prozess in Bonn wieder aufgenommen Mordfall Claudia Otto – neues DNA-Gutachten erwartet

Die 23-jährige Claudia Otto war 1987 in ihrer Wohnung über der Gaststätte ihrer Eltern in Lohmar bei Bonn erdrosselt worden. Die Staatsanwaltschaft geht von einem Raubmord aus, laut Anklage fehlten aus dem Tresor die Tageseinnahmen in Höhe von rund 6100 D-Mark.