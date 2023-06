Demonstration in Bonn Greta Thunberg und Luisa Neubauer kommen zu Protest gegen Pipeline

Die Klimaschutzbewegung Fridays for Future will am Montag am Rande der in Bonn laufenden Zwischenverhandlungen für die nächste Weltklimakonferenz gegen die Finanzierung einer Öl-Pipeline in Ostafrika demonstrieren. Bei dem Protest werden auch die Aktivistinnen Luisa Neubauer und Greta Thunberg erwartet, wie ein Sprecher der Gruppe mitteilte.