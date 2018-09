Bonn: Polizisten widersprechen israelischem Professor nach Attacke

Bonn Im Juli wurde ein israelischer Professor im Bonner Hofgarten irrtümlich von Polizisten niedergerissen und geschlagen. Er beschrieb die Attacke als äußerst brutal. Der Verteidiger eines Polizisten widerspricht diesen Darstellungen nun. Auch der Professor soll Verletzungen zugefügt haben.

Gegen vier der insgesamt sieben an dem Einsatz beteiligten Polizisten ermitteln Kölner Polizei und Bonner Staatsanwaltschaft wegen Körperverletzung. Der Bonner Rechtsanwalt Christoph Arnold vertritt einen der Polizisten. Wie Arnold auf Anfrage sagte, deckten sich die Schilderungen des Professors teilweise nicht mit denen einer Universitätsangestellten, die den Gastprofessor am 11. Juli im Hofgarten begleitete. „Nach ihrer Aussage hat keiner der Beamten versucht, Professor Melamed von einer Beschwerde gegen die Polizisten abzubringen.“

Aus Sicht von Anwalt Arnold, der die Vernehmungsprotokolle kennt, sei das durch keine der bisherigen Zeugenaussagen gedeckt. Der Vorfall habe gar nicht lange genug gedauert, „um eine solche Zahl von Schlägen auszuführen“, so Arnold. Die am Einsatz beteiligten Polizisten hätten die Situation anders beschrieben. Sie hätten Melamed überwältigen und fixieren wollen, aber der Mann habe sich gewehrt. Einem der Polizisten habe er dabei auf schmerzhafte Art und Weise das Handgelenk umgebogen. Der Beamte habe gerufen: „Lass die Hand los.“ Und als das nicht geschah, habe ihm der Polizist in kurzer Abfolge einige wenige Schläge versetzt, so Arnold. „Ich frage mich auch, warum das Polizeipräsidium als Dienstherr in seiner damaligen Pressemitteilung nicht erwähnt hat, dass der Polizist verletzt wurde“, sagte Arnold. Er sei im Anschluss nach ärztlicher Untersuchung zunächst dienstunfähig gewesen.