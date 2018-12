Getöteter Polizist in Bonn: Schütze äußert sich erstmals zu Unfallhergang

Bonn Ende November ist in Bonn ein Polizist von einem Kollegen angeschossen worden. Er starb an seinen Verletzungen. Nun äußert sich der Schütze erstmals zum Vorfall.

In dem Moment habe ihn ein Geräusch aufgeschreckt. Dann löste sich nach Darstellung des Schützen der Schuss. Das Projektil traf Rolf, der gerade den Raum betrat, in den Hals. Spekulationen, wonach der Schütze eine ungefährliche Übungswaffe mit seiner scharfen Pistole verwechselte und aus Jux abdrückte, scheinen nach der Einlassung wenig stichhaltig.

Am Freitag wurde Julian Rolf in seiner Heimatstadt Bonn beerdigt. An der Trauerfeier in der Pfarrkirche St. Maria Magdalena im Stadtteil Endenich nahmen mehrere Hundert Menschen teil. Unter ihnen waren Familie, Freunde, zahlreiche Kollegen sowie NRW-Innenminister Herbert Reul.