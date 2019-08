Prozess um Tod von Polizist in Bonn : Staatsanwaltschaft fordert drei Jahre Haft für Schützen

Prozess um Tod von Polizist in Bonn

Der Angeklagte zum Prozessauftakt am 15. August im Bonner Landgericht. Foto: dpa/Oliver Berg

Bonn Im November 2018 starb ein Bonner Polizist nach einem Unfall beim Schießtraining. Jetzt hat die Staatsanwaltschaft vor dem Landgericht drei Jahre Haft für den Kollegen gefordert, der den tödlichen Schuss abgegeben hat.

Im Fall des getöteten Polizisten Julian Rolf hat die Staatsanwaltschaft eine Haftstrafe von drei Jahren gefordert. Obwohl die einzelnen Punkte des vom Angeklagten vorgetragenen Szenarios nicht zu widerlegen seien, bliebe das Szenario einer versehentlichen Schussabgabe in höchstem Maße unplausibel und widerspreche sämtlichen zuvor trainierten Automatismen.

Gegen den Angeklagten sprächen in Summe nicht viele, dafür aber umso gravierendere Gründe: „Es wird sein Geheimnis bleiben, warum er nicht einfach ‚Peng‘ gesagt hat“, sagte der Staatsanwalt. Die Anklage wirft dem Schützen vor, seine Dienstwaffe in dem Glauben, eine unscharfe Rotwaffe in Händen zu halten, auf den Kollegen gerichtet und abgedrückt zu haben.