Mann geht mit Messer auf Beamte los : Polizei Bonn schießt auf bewaffneten Mann

Bonn Weil ein Mann mit einem Messer auf die Polizei in Bonn losging, feuerte ein Beamter einen Schuss ab. Der Angreifer wurde am Bein verletzt. Die Polizei sprach von einer Bedrohungssituation.

Die Polizei hat am Mittwoch einen bewaffneten Mann in Bonn angeschossen. Zeugen hatten die Einsatzkräfte gerufen, weil sich der mit einem Messer Bewaffnete in einem Wohnheim in der Innenstadt auffällig verhalten habe, teilte die Polizei mit. Bei Eintreffen der Beamten sei er diesen auf der Straße entgegengekommen. Mit einem Messer in der Hand sei er auf die Beamten zugelaufen und habe dieses auch nach mehrmaliger Aufforderung nicht weggelegt, sagte ein Polizeisprecher. Daraufhin sei es zur Schussabgabe gekommen.