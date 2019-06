Sportwagen in Bonn gestohlen : Polizei fahndet mit Fotos nach Porsche-Dieben

Bonn Drei Männer haben in Bonn einen Porsche gestohlen und später betankt - gleich zweimal wurden sie dabei von Überwachungskameras aufgenommen.

Die Täter brachen nach Angaben der Polizei am Pfingstmontag, 10. Juni, nachmittags in ein Einfamilienhaus am Rochusweg in Bonn-Dottendorf ein und entwendeten den Schlüssel des grauen Porsches, der vor dem Haus stand.