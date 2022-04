Polizei fahndet mit Foto : Bankräuber in Bonn verliert Beute und Mütze

Die Polizei in Bonn fahndet nach einem Bankräuber (Symbolbild). Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Bonn Nicht so gut gelaufen ist ein Überfall auf eine Sparkassenfiliale in Bonn - zumindest aus Sicht des Bankräubers. Kunden griffen den Täter an - er musste ohne Beute fliehen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Wie die Polizei am Mittwoch über den Fall vom 4. April berichtete, hatte der Unbekannte unter Vorhalt einer Schusswaffe das Schalterpersonal gezwungen, die zuvor getätigten Einzahlungen einer Kundin herauszugeben.

Als er mit dem Geld aus dem Schalterraum flüchten wollte, sei er von einem der anwesenden Kunden angegriffen worden. Dabei habe der Tatverdächtige „fast die gesamte Beute“ und „die zuvor getragene Kopfbedeckung“ verloren.

Die Polizei sucht diesen Mann, der eine Sparkasse überfallen haben soll. Foto: dpa/-

Der Bankräuber wurde von den installierten Kameras erfasst. Die recht guten Aufnahmen veröffentlichte die Polizei jetzt als Fahndungsfotos. Darauf ist sogar zu sehen, wie die auf der Flucht verlorenen Geldscheine auf dem Boden verteilt sind. Die Beamten erhoffen sich Hinweise auf den etwa 20 bis 30 Jahre alten Flüchtigen.

(top/dpa)