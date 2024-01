Bonn Obdachloser tot aufgefunden – möglicherweise erfroren

In Bonn ermittelt die Polizei zum Tod eines Obdachlosen. Der 54-Jährige war am Dienstag tot aufgefunden worden. Hinweise auf eine Gewalteinwirkung gebe es nicht, sagte ein Polizeisprecher. Es könne sein, dass der Mann erfroren sei. Genaueres müsse die Obduktion ergeben. Der 54-Jährige sei am vergangenen Donnerstag kurz in Polizeigewahrsam gekommen und am Freitag wieder entlassen worden. Zum Zeitpunkt seiner Entlassung sei er „witterungsangepasst bekleidet“ gewesen. Kurz darauf hätten Zeugen in der Nähe der Stelle, wo später der tote Obdachlose gefunden wurde, eine leicht bekleidete Person gesehen. Die alarmierte Polizei habe dort aber niemanden mehr entdecken können. Ob die leicht bekleidete Person der Obdachlose gewesen sei, sei unklar.