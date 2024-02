Waffe mitgebracht Nächtliche Schüsse in Bonn – 48-Jähriger stellt sich der Polizei

Laut Polizei war der 48-Jährige am frühen Montagmorgen in seiner Bonner Wohnung mit zwei 37 und 38 Jahren alten Bekannten in Streit geraten. Die beiden Männer seien gegen 3.50 Uhr aus der Wohnung geflüchtet und in einem Auto davongefahren. Der 48-Jährige soll dabei auf das Auto geschossen haben, an dem bei ersten Ermittlungen mehrere Einschusslöcher festgestellt wurden. Die Flüchtenden blieben laut Mitteilung unverletzt.